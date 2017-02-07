Баскетболисты «Чикаго» обыграли «Сакраменто» в матче НБА, Дуэйн Уэйд набрал 31 очко
МОСКВА, 7 фев —
Р-Спорт. Баскетболисты «Чикаго» обыграли «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в понедельник на площадке «Сакраменто», завершилась со счетом 112:107 (27:11, 33:34, 25:24, 27:38) в пользу «Чикаго», в составе которого 31 очко набрал Дуэйн Уэйд. У хозяев
В другом матче дня «Мемфис» дома был сильнее «Сан-Антонио» со счетом 89:74.
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