NBC: российский баскетболист "Лейкерс" Мозгов переведен в резерв

Главный тренер «Лейкерс» Люк Уолтон оставил Мозгова в запасе в победном матче против «Нью-Йорка» (121:107). Издание отмечает, что данное решение было мотивировано не желанием предоставить отдых 30-летнему центровому, а новой политикой клуба в отношении игрока. По информации источника, руководство клуба считает, что Мозгов более не сможет прогрессировать, а его нынешние игровые показатели не соответствуют его зарплате ($64 млн за 4-летний контракт, один из самых высоких окладов в команде). В связи с этим в клубе решили дать больше игрового времени молодым баскетболистам Ивице Зубацу и Тарику Блэку, а Мозгова отныне рассматривают лишь третьим в ротации центровых.

Мозгов перешел в «Лейкерс» в 2016 году, до этого он выступал за «Кливленд», с которым стал чемпионом НБА. В текущем сезоне он провел за новый клуб 52 матча, в которых набирал в среднем по 7,5 очка и делал по 5 подборов.