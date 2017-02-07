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7 февраля 2017, 9:28 | Баскетбол: НБА | ТАСС

NBC: Российский баскетболист «Лейкерс» Мозгов переведен в резерв

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российский центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов переведен в резервный состав. Об этом сообщает телеканал NBC.

По информации источника руководство клуба считает что Мозгов более не сможет прогрессировать а его нынешние игровые показатели не соответствуют его зарплате. Увеличить
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Главный тренер «Лейкерс» Люк Уолтон оставил Мозгова в запасе в победном матче против «Нью-Йорка» (121:107). Издание отмечает, что данное решение было мотивировано не желанием предоставить отдых 30-летнему центровому, а новой политикой клуба в отношении игрока. По информации источника, руководство клуба считает, что Мозгов более не сможет прогрессировать, а его нынешние игровые показатели не соответствуют его зарплате ($64 млн за 4-летний контракт, один из самых высоких окладов в команде). В связи с этим в клубе решили дать больше игрового времени молодым баскетболистам Ивице Зубацу и Тарику Блэку, а Мозгова отныне рассматривают лишь третьим в ротации центровых.

Мозгов перешел в «Лейкерс» в 2016 году, до этого он выступал за «Кливленд», с которым стал чемпионом НБА. В текущем сезоне он провел за новый клуб 52 матча, в которых набирал в среднем по 7,5 очка и делал по 5 подборов.
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