«Кливленд» обыграл «Вашингтон» в матче НБА, Джеймс и Лав набрали 71 очко на двоих

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Встреча, прошедшая в понедельник на площадке «Вашингтона», завершилась со счетом 140:135 (26:32, 28:25, 32:25, 34:38, 20:15) в пользу «Кливленда», в составе которого Леброн Джеймс (32 очка, 17 передач), Кевин Лав (39 очков, 12 подборов) и Тристан Томпсон (22 очка, 12 подборов) сделали дабл-дабл. У «Вашингтона» 41 очко на свой счет записал Брэдли Бил, Джон Уолл сделал дабл-дабл (22 очка, 12 передач).

В другом матче дня «Майами» со счетом 115:113 (40:33, 31:24, 22:31, 22:25) на выезде обыграл «Миннесоту», одержав 11-ю победу подряд.