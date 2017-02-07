«Лейкерс» без Мозгова в составе победили «Нью-Йорк» в матче НБА
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Нью-Йорк» со счетом 121:107 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Нью-Йорка» Кармело Энтони, набравший 26 очков и сделавший пять передач. В составе «Лейкерс» самым результативным стал защитник Лу Уильямс, на счету которого 22 очка.
Российский центровой гостей Тимофей Мозгов не принимал участия в матче.
«Лейкерс» одержали 18-ю победу в 54 матчах сезона-2016/17 и занимают 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Нью-Йорк» идет 11-м на Востоке, имея в активе 22 победы после 53 игр. В следующей встрече 9 февраля «Лейкерс» на выезде сыграют против «Детройта», в тот же день «Нью-Йорк» в гостях встретится с «Лос-Анджелес Клипперс».
Остальные результаты игрового дня:
«Вашингтон» — «Кливленд» — 135:140 ОТ;.
«Индиана» — «Оклахома» — 93:90;.
«Атланта» — «Юта» — 95:120;.
«Детройт» — «Филадельфия» — 113:96;.
«Торонто» — «Клипперс» — 118:109.
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