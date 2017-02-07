Деннис Родман приговорен к трем годам условно за провоцирование ДТП
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Известный в прошлом игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман приговорен к трем годам условно и 30 часам общественных работ за провоцирование ДТП. Об этом сообщает издание агентство Аssociated Press со ссылкой на адвоката Родмана Пола Мейера.
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Бывший игрок, также обвинявшийся в нарушении правил вождения, пересечении разделительной полосы, езде по полосе встречного движения, вождении без соответствующей лицензии и предоставлении полиции ложной информации, полностью признал свою вину. Обвинение в бегстве с места происшествия было снято с
Инцидент произошел 20 июля на шоссе в городе
Родман — пятикратный чемпион НБА, выступал в лиге до 2000 года, карьеру баскетболиста завершил в 2006-м. Играл за «Детройт», «Сан-Антонио», «Чикаго», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас». Является рекордсменом НБА по количеству подборов. Он дважды признавался лучшим оборонительным игроком лиги.
Родман известен своим скандальным поведением, склонностью к экстравагантной одежде и любовью к татуировкам. В 2005 году он обвинялся в изнасиловании, но был оправдан.
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