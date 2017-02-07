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7 февраля 2017, 0:06 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Томас и Карри признаны игроками недели в НБА

НБА назвала имена лучших игроков прошедшей недели.

В Восточной конференции лучшим признали разыгрывающего «Бостон Селтикс» Айзею Томаса. За неделю «Селтикс» провели четыре матча, во всех одержав победы. Томас в этих встречах набирал в среднем по 37,7 очка, 6,7 передачи и 2,0 подбора за игру.

На Западе лучшим стал защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри. На минувшей неделе он набирал в среднем 34,3 очка, делал 9,3 передачи, 4,0 подбора и 3,0 перехвата за матч, что помогло «Уорриорз» выиграть две игры из трёх.
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