Томас и Карри признаны игроками недели в НБА

В Восточной конференции лучшим признали разыгрывающего «Бостон Селтикс» Айзею Томаса. За неделю «Селтикс» провели четыре матча, во всех одержав победы. Томас в этих встречах набирал в среднем по 37,7 очка, 6,7 передачи и 2,0 подбора за игру.



На Западе лучшим стал защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри. На минувшей неделе он набирал в среднем 34,3 очка, делал 9,3 передачи, 4,0 подбора и 3,0 перехвата за матч, что помогло «Уорриорз» выиграть две игры из трёх.