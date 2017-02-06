Заза Пачулия: Я никуда не уйду из «Голден Стэйт»

— Мне не хочется, чтобы сезон заканчивался, — цитирует SF Gate Пачулию. — Когда люди спрашивают меня о выходе на рынок свободных агентов летом, я отвечаю, что никуда не уйду. Я останусь здесь. Даже после июня я буду в этой команде.