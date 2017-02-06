Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28682887/
6 февраля 2017, 22:12 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

Заза Пачулия: Я никуда не уйду из «Голден Стэйт»

Центровой «Голден Стэйт» Заза Пачулия заявил, что не планирует уходить из клуба, несмотря на заканчивающийся летом контракт. 32-летний грузин в среднем за матч набирает 5,9 очка, делает 6 подборов и 2 передачи. В начале февраля Пачулия получил травму плеча и пропустит около недели.

— Мне не хочется, чтобы сезон заканчивался, — цитирует SF Gate Пачулию. — Когда люди спрашивают меня о выходе на рынок свободных агентов летом, я отвечаю, что никуда не уйду. Я останусь здесь. Даже после июня я буду в этой команде.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
02 февраля

Скандал года. Фанаты выгнали украинского игрока из клуба

Супертрансфер "Зенита". Без преувеличения

Это не обрадует болельщиков "Спартака"