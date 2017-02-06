Заза Пачулия: Я никуда не уйду из «Голден Стэйт»
Центровой «Голден Стэйт» Заза Пачулия заявил, что не планирует уходить из клуба, несмотря на заканчивающийся летом контракт. 32-летний грузин в среднем за матч набирает 5,9 очка, делает 6 подборов и 2 передачи. В начале февраля Пачулия получил травму плеча и пропустит около недели.
— Мне не хочется, чтобы сезон заканчивался, — цитирует SF Gate Пачулию. — Когда люди спрашивают меня о выходе на рынок свободных агентов летом, я отвечаю, что никуда не уйду. Я останусь здесь. Даже после июня я буду в этой команде.
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