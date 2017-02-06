Памятные вещи Коби Брайанта украдены из его школы в США

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Среди вещей были игровые майки баскетболиста, а также несколько пар кроссовок с автографами Брайанта. В настоящее время полиция проводит расследование по поводу случившегося инцидента.

37-летний Брайант завершил свою карьеру по окончании сезона-2015/16. Он был выбран под 13-м номером в первом раунде драфта НБА 1996 года клубом «Шарлотт », став первым в истории лиги защитником, задрафтованным прямо из старших классов школы. Сразу после окончания процедуры драфта Брайант по предварительному соглашению клубов был обменян в «Лос-Анджелес Лейкерс».

Все 20 сезонов профессиональной карьеры Брайант провел в составе «Лейкерс». Вместе с командой он стал пятикратным чемпионом НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010). Баскетболист 18 раз подряд принимал участие в Матчах звезд НБА, четырежды признавался лучшим игроком этим встреч. В составе национальной сборной США Брайант дважды завоевал золото Олимпийских игр (2008, 2012).