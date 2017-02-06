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6 февраля 2017, 17:20 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Глен Дэвис активно готовится к возвращению в НБА

Бывший форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Глен Дэвис нацелен на возвращение в НБA.

Дэвис не выходил на паркет с конца сезона-2014/15, однако теперь возобновил тренировки. По информации TMZ, Дэвис проводит по пять-шесть тренировок в неделю, работая с полной командой специалистов и делая акцент на силу и выносливость. Кроме того, он нанял диетолога и «гуру по развитию менталитета».

На данный момент Дэвису 31 год, и он на 100% уверен, что ещё способен выступать на достойном уровне.

Летом 2015 года Дэвис не смог подписать контракт ни с одним из клубов, а в сентябре того же года перенёс операцию на лодыжке, после которой выбыл из строя на полтора месяца. На счету Дэвиса восемь сезонов в НБА и чемпионский титул с «Бостоном» в первый год карьеры.
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