Глен Дэвис активно готовится к возвращению в НБА
Бывший форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Глен Дэвис нацелен на возвращение в НБA.
Дэвис не выходил на паркет с конца сезона-2014/15, однако теперь возобновил тренировки. По информации TMZ, Дэвис проводит по
На данный момент Дэвису 31 год, и он на 100% уверен, что ещё способен выступать на достойном уровне.
Летом 2015 года Дэвис не смог подписать контракт ни с одним из клубов, а в сентябре того же года перенёс операцию на лодыжке, после которой выбыл из строя на полтора месяца. На счету Дэвиса восемь сезонов в НБА и чемпионский титул с «Бостоном» в первый год карьеры.
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