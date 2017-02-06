Пол Пирс: Рад, что получил возможность попрощаться с болельщиками «Бостона»

Ранее игрок 15 лет выступал в составе «Бостона». Для форварда этот сезон станет последним, и он больше не выйдет на паркет TD Garden. Болельщики встретили Пирса бурными овациями.

— У «Бостона» отличные болельщики, — приводит The Score слова Пирса. — Они по достоинству оценили то, что я сделал для этой команды. Я рад, что получил возможность так попрощаться с ними. Сегодня болельщики просто засыпали меня любовью.