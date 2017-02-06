Пол Пирс: Рад, что получил возможность попрощаться с болельщиками «Бостона»
Форвард «Клипперс» Пол Пирс поблагодарил болельщиков «Бостона" за прием в матче между командами, который завершился победой «Селтикс» — 107:102.
Ранее игрок 15 лет выступал в составе «Бостона». Для форварда этот сезон станет последним, и он больше не выйдет на паркет TD Garden. Болельщики встретили Пирса бурными овациями.
— У «Бостона» отличные болельщики, — приводит The Score слова Пирса. — Они по достоинству оценили то, что я сделал для этой команды. Я рад, что получил возможность так попрощаться с ними. Сегодня болельщики просто засыпали меня любовью.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter