Сешнс получил разрыв мениска
Разыгрывающий защитник «Шарлотт Хорнетс» Рамон Сешнс получил разрыв мениска левого колена, сообщает RealGM.
30-летний баскетболист пояснил, что разрыв оказался небольшим и он может избежать хирургического вмешательства. Точные сроки восстановления станут известны позже.
В текущем сезоне Сешнс принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата НБА. Защитник проводит на паркете по 16,2 минуты, собирая коллекцию из 6,2 очка, 2,6 передачи, 1,5 подбора, 0,5 перехвата и 0,1
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