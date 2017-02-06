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6 февраля 2017, 13:36 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Сешнс получил разрыв мениска

Разыгрывающий защитник «Шарлотт Хорнетс» Рамон Сешнс получил разрыв мениска левого колена, сообщает RealGM.

30-летний баскетболист пояснил, что разрыв оказался небольшим и он может избежать хирургического вмешательства. Точные сроки восстановления станут известны позже.

В текущем сезоне Сешнс принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата НБА. Защитник проводит на паркете по 16,2 минуты, собирая коллекцию из 6,2 очка, 2,6 передачи, 1,5 подбора, 0,5 перехвата и 0,1 блок-шота в среднем за игру.
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