28 очков Томаса помогли «Бостону» обыграть «Клипперс»

Уже в первой четверти «Селтикс» удалось оторваться на 10 очков и затем немного нарастить преимущество. В заключительном отрезке «Клипперс» смогли приблизиться на расстояние четырёх очков, но в концовке «Бостон» удержал преимущество.



Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Селтикс» Айзея Томас, набравший 28 очков. У «Клипперс» по 18 баллов на счету Блэйка Гриффина и Джамала Кроуфорда.