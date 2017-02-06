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6 февраля 2017, 0:42 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

28 очков Томаса помогли «Бостону» обыграть «Клипперс»

«Бостон Селтикс» на своей площадке обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 107:102 в регулярном первенстве НБА.

Уже в первой четверти «Селтикс» удалось оторваться на 10 очков и затем немного нарастить преимущество. В заключительном отрезке «Клипперс» смогли приблизиться на расстояние четырёх очков, но в концовке «Бостон» удержал преимущество.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Селтикс» Айзея Томас, набравший 28 очков. У «Клипперс» по 18 баллов на счету Блэйка Гриффина и Джамала Кроуфорда.
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