В Бостоне попрощались с Полом Пирсом
Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Пирс в последний раз вышел на площадку домашней арены «Бостон Селтикс».
Пирс провёл в составе «Селтикс» 15 сезонов и удостоился овации на своей родной площадке.
Чтобы бостонские фанаты смогли достойно попрощаться со своей легендой, «Клипперс» включили 39-летнего баскетболиста в стартовый состав. Нынешний сезон — последний в карьере Пирса, и «Клипперс» больше не приедут в Бостон, если только два клуба не встретятся в финале чемпионата.
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