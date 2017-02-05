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5 февраля 2017, 23:26 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

В Бостоне попрощались с Полом Пирсом

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Пирс в последний раз вышел на площадку домашней арены «Бостон Селтикс».

Пирс провёл в составе «Селтикс» 15 сезонов и удостоился овации на своей родной площадке.

Чтобы бостонские фанаты смогли достойно попрощаться со своей легендой, «Клипперс» включили 39-летнего баскетболиста в стартовый состав. Нынешний сезон — последний в карьере Пирса, и «Клипперс» больше не приедут в Бостон, если только два клуба не встретятся в финале чемпионата.
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