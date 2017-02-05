«Финикс» с Лэнем в составе не смог выиграть второй матч подряд
«Солнечные» проиграла «Милуоки» со счетом 112:137.
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В ночь на воскресенье в Национальной баскетбольной ассоциации было сыграно десять матчей, в одном из которых аутсайдер турнирной таблицы «Финикс» проиграл «Милуоки», сообщает официальный сайт соревнований.
Команда единственного украинца в НБА Алексея Лэня уступила со счетом 112:137.
На счету Лэня 6 очков.
Вашингтон — Новый Орлеан — 105:91 (24:18, 29:31, 27:34, 25:8).
В: Уолл (24 + 13 передач + 5 перехватов), Моррис (18), Бил (12), Портер (12 + 9 подборов), Гортат (12 + 17 подборов) Убре (10).
НО: Дэвис (25 + 10 подборов), Джонс (15), Холидэй (13 + 10 подборов + 8 передач + 6 потерь), Эванс (15).
Атланта — Орландо — 113:86 (35:24, 30:15, 26:26, 22:21).
А: Хардуэй (21), Миллсэп (21), Шредер (17 + 10 передач), Ховард (11 + 13 подборов), Дилэйни (12).
О: Гордон (16), Пэйтон (12), Грин (12), Фурнье (9), Вучевич (8 + 7 подборов),
Индиана — Детройт — 105:84 (30:32, 26:26, 26:14, 23:12).
И: Джордж (21), Аллен (18 + 11 подборов), Тиг (13 + 7 передач), Майлз (13), Тернер (13) Джефферсон (13).
Д: Моррис (19), Лур (14 + 7 подборов), Драммонд (13 + 9 подборов + 6 потерь).
Майами — Филадельфия — 125:102 (32:17, 32:35, 36:23, 25:27).
М: Уайтсайд (30 + 20 подборов), Уэйтерс (21 + 7 передач), Драгич (16 + 8 передач), Джонсон (16 + 6 передач), Эллингтон (11), Дж. Джонсон (10).
Ф: Ильясова (21), Хендерсон (12), Холмс (12 + 9 подборов), Макконнелл (11), Стаускас (8 + 6 передач), Ноэл (7 + 7 подборов), Родригес (10).
НЙ: Дженнингс (23 + 10 передач), Ли (17), Энтони (17), Эрнангомес (16), Порзингис (9 + 8 подборов).
К: Джеймс (32 + 10 передач + 5 потерь), Лав (23 + 16 подборов + 5 потерь), Фрай (14), Корвер (11), Томпсон (12), Шамперт (5 + 9 подборов).
Юта — Шарлотт — 105:98 (23:28, 29:16, 21:38, 32:16).
Ю: Хэйворд (33 + 8 подборов), Джордж Хилл (25), Джонсон (18), Экзам (11), Гобер (8 + 15 подборов).
Ш: Уокер (18 + 6 передач), Уильямс (16 + 12 подборов), Камински (15), Белинелли (13), Лэмб (12), Батюм (11 + 6 передач).
Финикс — Милуоки — 112:137 (25:45, 41:29, 23:27, 23:36).
Ф: Букер (31 + 5 потерь), Крисс (27), Блэдсоу (13 + 6 передач + 6 потерь), Такер (13 + 7 перехватов), Уоррен (10 + 8 подборов), Чендлер (5 + 13 подборов) Лень (6).
М: Адетокумбо (30 + 12 подборов + 6 передач + 4 блок-шота), Паркер (18 + 9 подборов), Хенсон (15 + 7 подборов), Телетович (19), Брогдон (13 + 8 передач), Монро (13).
САС: Леонард (19 + 6 подборов + 5 передач), Паркер (18), Симмонс (18), Жинобили (18), Олдридж (12 + 5 подборов), Миллс (10).
Д: Мюррэй (20), Йокич (11 + 5 потерь), Чендлер (10 + 5 потерь), Нуркич (9 + 8 подборов).
Миннесота — Мемфис — 99:107 (31:15, 17:33, 19:21, 32:38).
Мин: Таунс (27 + 16 подборов), Уиггинс (23), Рубио (14 + 6 передач), Мухаммад (11), Джонс (10 + 6 передач), Дьонг (2 + 13 подборов).
Мем: Грин (29), Конли (20 + 8 передач), Эннис (13), Картер (11), Дэниелс (11), Рэндолф (9 + 10 подборов), Даглас (7 + 7 подборов).
Сакраменто — Голден Стэйт — 109:106OT (27:31, 29:25, 26:26, 16:16, 11:8).
С: Казинс (32 + 12 подборов + 9 передач + 7 потерь), Коллисон (18), Маклемор (10),
ГС: Карри (35 + 9 передач), Томпсон (26), Грин (16 + 8 подборов + 6 передач + 6 потерь), Дюрант (10 + 9 подборов + 5 блок-шотов).
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