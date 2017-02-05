«Сакраменто» в овертайме победил «Голден Стэйт»
МОСКВА, 5 фев —
Р-Спорт. «Сакраменто Кингз» на своем паркете в овертайме одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в субботу в столице штата Калифорния, завершилась со счетом 109:106 (27:31, 29:25, 26:26, 16:16, 11:8) в пользу хозяев. У победителей лучшим на площадке был Демаркус Казинс, набравший 32 очка и сделавший 12 подборов и 9 передач. Также
В составе «Голден Стэйт» самым результативным был Стефен Карри, набросавший 35 очков и сделавший 9 передач и 4 подбора, а лидер атак «Уорриорз» Кевин Дюрэнт на этот раз отметился лишь 10 очками при 9 подборах и двух передачах.
«Голден Стэйт» потерпел восьмое поражение в сезоне, но продолжает лидировать в таблице Западной конференции. «Сакраменто» одержал 20-ю победу в чемпионате и занимает 11-ю строчку на Западе.
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