Баскетболист «Миннесоты» Лавин пропустит остаток сезона из-за травмы «крестов»

Лавин получил повреждение в матче с «Детройт Пистонс», который прошел в Детройте в пятницу и завершился поражением «Миннесоты» со счетом 108:116.

В субботу 21-летний американский баскетболист прошел магнитно-резонансную томографию (МРТ), которая выявила у него разрыв передней крестообразной связки левого колена. Лавину придется перенести операцию, дата которой пока не назначена. Сроки восстановления при подобном повреждении, как правило, составляют не менее полугода.

Лавин провел в нынешнем сезоне 47 матчей в регулярном чемпионате НБА, в которых набирал в среднем 18,9 очка, делал 3,4 подбора и 3 передачи и проводил на паркете 37,2 минуты за игру.