Баскетболист «Миннесоты» Лавин пропустит остаток сезона из-за травмы «крестов»
МОСКВА, 5 фев —
Р-Спорт. Защитник «Миннесоты Тимбервулвс» Зак Лавин выбыл из строя до конца нынешнего сезона в Национальной баскетбольной ассоциации из-за травмы крестообразной связки левого колена, сообщается на официальном сайте НБА.
Лавин получил повреждение в матче с «Детройт Пистонс», который прошел в Детройте в пятницу и завершился поражением «Миннесоты» со счетом 108:116.
В субботу 21-летний американский баскетболист прошел
Лавин провел в нынешнем сезоне 47 матчей в регулярном чемпионате НБА, в которых набирал в среднем 18,9 очка, делал 3,4 подбора и 3 передачи и проводил на паркете 37,2 минуты за игру.
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