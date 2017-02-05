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5 февраля 2017, 11:31 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Баскетболист «Миннесоты» Лавин пропустит остаток сезона из-за травмы «крестов»

МОСКВА, 5 фев — Р-Спорт. Защитник «Миннесоты Тимбервулвс» Зак Лавин выбыл из строя до конца нынешнего сезона в Национальной баскетбольной ассоциации из-за травмы крестообразной связки левого колена, сообщается на официальном сайте НБА.

Лавин получил повреждение в матче с «Детройт Пистонс», который прошел в Детройте в пятницу и завершился поражением «Миннесоты» со счетом 108:116.

В субботу 21-летний американский баскетболист прошел магнитно-резонансную томографию (МРТ), которая выявила у него разрыв передней крестообразной связки левого колена. Лавину придется перенести операцию, дата которой пока не назначена. Сроки восстановления при подобном повреждении, как правило, составляют не менее полугода.

Лавин провел в нынешнем сезоне 47 матчей в регулярном чемпионате НБА, в которых набирал в среднем 18,9 очка, делал 3,4 подбора и 3 передачи и проводил на паркете 37,2 минуты за игру.
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