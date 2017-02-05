Тренер «Сан-Антонио» установил рекорд НБА по количеству побед с одним клубом

В ночь на воскресенье клуб из Техаса на своей площадке обыграл «Денвер» со счетом 121:97. Эта победа стала для 68-летнего Поповича 1128-й у руля «Сан-Антонио». На счету Джерри Слоуна, возглавлявшего «Юту» с 1988 по 2011 год, 1127 победных матчей. На третьем месте в этом списке Ред Ауэрбах (795), руководивший «Бостоном» в период с 1960 по 1966 год.

Попович возглавил «Сан-Антонио» в 1996 году. Под его руководством клуб выиграл пять чемпионских титулов (1999, 2003, 2005, 2007, 2014). Его трижды называли лучшим тренером года в ассоциации, четыре раза он возглавлял команду конференции на Матчах всех звезд НБА.