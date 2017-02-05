Дабл-дабл Леброна Джеймса принес «Кливленду» победу над «Никс»

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Встреча, прошедшая в субботу в Нью-Йорке, завершилась со счетом 111:104 (34:25, 30:20, 20:23, 27:36) в пользу гостей. У победителей 32 очка набрал Леброн Джеймс, который к ним прибавил еще 10 результативных передач и 5 подборов. Также дабл-даблом в составе «Кливленда» отметился Кевин Лав (23 очка + 16 подборов). У хозяев дабл-дабл оформил Брэндон Дженнингс (23 очка +10 передач), а Кармело Энтони и Кортни Ли набросали по 17 очков.

Результаты других матчей дня:

«Миннесота Тимбервулвс» — «Мемфис Гризлис» — 99:107,

«Юта Джаз» — «Шарлотт Хорнетс» — 105:98,

«Финикс Санз» — «Милуоки Бакс» — 112:137,

«Сан-Антонио Сперс» — «Денвер Наггетс» — 121:97,

«Майами Хит» — «Филадельфия Сиксерс» — 125:102,

«Индиана Пэйсерс» — «Детройт Пистонс» — 105:84,

«Вашингтон Уизардз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 105:91,

«Атланта Хокс» — «Орландо Мэджик» — 113:86.