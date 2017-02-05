Дабл-дабл Леброна Джеймса принес «Кливленду» победу над «Никс»
МОСКВА, 5 фев —
Р-Спорт. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» на выезде обыграл «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА текущего сезона.
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Встреча, прошедшая в субботу в
Результаты других матчей дня:
«Миннесота Тимбервулвс» — «Мемфис Гризлис» — 99:107,
«Юта Джаз» — «Шарлотт Хорнетс» — 105:98,
«Финикс Санз» — «Милуоки Бакс» — 112:137,
«Сан-Антонио Сперс» — «Денвер Наггетс» — 121:97,
«Майами Хит» — «Филадельфия Сиксерс» — 125:102,
«Индиана Пэйсерс» — «Детройт Пистонс» — 105:84,
«Вашингтон Уизардз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 105:91,
«Атланта Хокс» — «Орландо Мэджик» — 113:86.
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