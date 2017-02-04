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4 февраля 2017, 15:32 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Д’Антони: Яо Мин является одним из лучших баскетболистов в истории

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Майк Д’Антони поделился мнением о бывшем центровом Яо Мине, в честь которого техасский клуб провёл торжественную церемонию.

«Яо является одним из лучших баскетболистов в истории. Он показывал то, что вы не увидите каждый день. У него был невероятный талант и потрясающее знание игры. Он забавный парень и прекрасный одноклубник. Яо добавил так много в эту игру. Хорошо, что его номер вывели из обращения и ввели в Зал славы. Он полностью заслужил это, если не больше», — приводит слова Д’Антони ESPN.
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