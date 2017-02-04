Д’Антони: Яо Мин является одним из лучших баскетболистов в истории

«Яо является одним из лучших баскетболистов в истории. Он показывал то, что вы не увидите каждый день. У него был невероятный талант и потрясающее знание игры. Он забавный парень и прекрасный одноклубник. Яо добавил так много в эту игру. Хорошо, что его номер вывели из обращения и ввели в Зал славы. Он полностью заслужил это, если не больше», — приводит слова Д’Антони ESPN.