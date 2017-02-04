Феррелл повторил рекорд новичков по количеству забитых трёхочковых за одну игру

Феррелл также установил личный рекорд результативности, набрав 32 очка.



«У нас есть особая группа игроков, которая была рада видеть меня в команде. Я благодарен им за это. Такое не случается часто. Это произошло быстро, так что я просто наслаждался игрой», — приводит слова 23-летнего защитника ESPN.