Феррелл повторил рекорд новичков по количеству забитых трёхочковых за одну игру
Защитник «Даллас Маверикс» Йоги Феррелл в матче регулярного чемпионата НБА против «Портленд Трэйл Блэйзерс» (108:104) повторил рекорд новичков по количеству трёхчоковых за одну игру, реализовав девять бросков
из-за дуги.
Феррелл также установил личный рекорд результативности, набрав 32 очка.
«У нас есть особая группа игроков, которая была рада видеть меня в команде. Я благодарен им за это. Такое не случается часто. Это произошло быстро, так что я просто наслаждался игрой», — приводит слова 23-летнего защитника ESPN.
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