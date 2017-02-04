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4 февраля 2017, 14:54 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Стивенс будет главным тренером команды Востока на Матче звёзд

Главный тренер «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс возглавит команду Востока на предстоящем Матче звёзд, который состоится в Нью-Орлеане.

Наставник «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю не имеет права стать главным тренером Востока в этом году, так как он руководил командой на минувшем Матче звёзд.

Отметим, что «Бостон» одержал 32 победы в 50 поединках текущего регулярного чемпионата. На данный момент «Селтикс» занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
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