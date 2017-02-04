Стивенс будет главным тренером команды Востока на Матче звёзд

Наставник «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю не имеет права стать главным тренером Востока в этом году, так как он руководил командой на минувшем Матче звёзд.



Отметим, что «Бостон» одержал 32 победы в 50 поединках текущего регулярного чемпионата. На данный момент «Селтикс» занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.