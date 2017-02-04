Стивенс будет главным тренером команды Востока на Матче звёзд
Главный тренер «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс возглавит команду Востока на предстоящем Матче звёзд, который состоится в
Нью-Орлеане.
Наставник «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю не имеет права стать главным тренером Востока в этом году, так как он руководил командой на минувшем Матче звёзд.
Отметим, что «Бостон» одержал 32 победы в 50 поединках текущего регулярного чемпионата. На данный момент «Селтикс» занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
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