Бросок Девина Букера с сиреной принёс «Финиксу» победу над «Сакраменто»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» одержал выездную победу над «Сакраменто Кингз» со счётом 105:103.
Команды обменялись выигранными четвертями в первой половине поединка, а после перерыва демонстрировали равную игру. Победа досталась «Финиксу» благодаря точному броску Девина Букера на последних секундах матча.
В итоге Букер стал самым результативным игроком встречи, набрав 33 очка. В составе «Сакраменто» стоит выделить центрового Демаркуса Казинса, который оформил
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter