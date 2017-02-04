Бросок Девина Букера с сиреной принёс «Финиксу» победу над «Сакраменто»

Команды обменялись выигранными четвертями в первой половине поединка, а после перерыва демонстрировали равную игру. Победа досталась «Финиксу» благодаря точному броску Девина Букера на последних секундах матча.



В итоге Букер стал самым результативным игроком встречи, набрав 33 очка. В составе «Сакраменто» стоит выделить центрового Демаркуса Казинса, который оформил трипл-дабл из 22 очков, 12 подборов и 12 результативных передач.