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4 февраля 2017, 11:08 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Даллас» одолел «Портленд», одержав 4-ю победу подряд

«Даллас Маверикс» победил «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча состоялась в «Мода-центре» в Портленде и завершилась со счётом 108:104 в пользу гостей

Самым результативным игроком в составе «Далласа» стал Йоги Феррелл, набравший 32 очка. Ещё 27 очков в копилку «Маверикс» принёс Уэсли Мэттьюз, 19 очков набрал Сет Карри. У «Портленда» 28 очков набрал Си Джей Макколум, 24 — у Эвана Тёрнера.

Эта победа стала для «Далласа» четвёртой подряд.
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