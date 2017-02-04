«Даллас» одолел «Портленд», одержав 4-ю победу подряд

Встреча состоялась в «Мода-центре» в Портленде и завершилась со счётом 108:104 в пользу гостей



Самым результативным игроком в составе «Далласа» стал Йоги Феррелл, набравший 32 очка. Ещё 27 очков в копилку «Маверикс» принёс Уэсли Мэттьюз, 19 очков набрал Сет Карри. У «Портленда» 28 очков набрал Си Джей Макколум, 24 — у Эвана Тёрнера.



Эта победа стала для «Далласа» четвёртой подряд.