«Лейкерс» проиграли «Бостону» в матче НБА, Мозгов набрал четыре очка

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Самым результативным игроком встречи стал защитник «Бостона» Айзея Томас, набравший 38 очков. У «Лейкерс» самым результативным также стал разыгрывающий защитник Лу Уильямс — 21 очко. Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов провел на площадке 15 минут, набрал четыре очка, отдал одну передачу и сделал шесть подборов.

«Бостон» одержал шестую победу подряд, продолжая занимать второе место в турнирной таблице Восточной конференции (32 победы в 50 матчах). «Лейкерс» с 17 победами с 53 встречах идут 14-ми на Западе.

В следующем матче «Лейкерс» 7 февраля на выезде встретятся с «Нью-Йорком».

Остальные результаты игрового дня:

«Орландо» — «Торонто» — 102:94;.

«Бруклин» — «Индиана» — 97:106;.

«Детройт» — «Миннесота» — 116:108;.

«Оклахома» — «Мемфис» — 114:102;.

«Хьюстон» — «Чикаго» — 121:117 ОТ.