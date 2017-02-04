«Лейкерс» проиграли «Бостону» в матче НБА, Мозгов набрал четыре очка
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Бостону» со счетом 107:113 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Самым результативным игроком встречи стал защитник «Бостона» Айзея Томас, набравший 38 очков. У «Лейкерс» самым результативным также стал разыгрывающий защитник Лу Уильямс — 21 очко. Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов провел на площадке 15 минут, набрал четыре очка, отдал одну передачу и сделал шесть подборов.
«Бостон» одержал шестую победу подряд, продолжая занимать второе место в турнирной таблице Восточной конференции (32 победы в 50 матчах). «Лейкерс» с 17 победами с 53 встречах идут 14-ми на Западе.
В следующем матче «Лейкерс» 7 февраля на выезде встретятся с «Нью-Йорком».
Остальные результаты игрового дня:
«Орландо» — «Торонто» — 102:94;.
«Бруклин» — «Индиана» — 97:106;.
«Детройт» — «Миннесота» — 116:108;.
«Оклахома» — «Мемфис» — 114:102;.
«Хьюстон» — «Чикаго» — 121:117 ОТ.
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