Клуб НБА «Хьюстон» вывел из обращения номер Яо Мина
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон» вывел из обращения 11-й номер, под которым за команду выступал знаменитый китайский центровой Яо Мин. Торжественная церемония состоялась в перерыве встречи регулярного чемпионата НБА с «Чикаго».
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Яо Мин являлся одним из сильнейших центровых НБА начала 2000-х годов, он был выбран «Хьюстоном» (выступал в НБА только в составе данного клуба) под общим первым номером на драфте 2002 года. Восемь раз он принимал участие в Матчах всех звезд лиги, в 2003-м был включен в первую сборную новичков НБА. Осенью 2016 года Яо Мин вместе с Шакилом О''Нилом и Алленом Айверсоном был введен в Зал баскетбольной славы в Спрингфилде (штат Массачусетс, США).
Он стал третьим представителем Китая в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Яо Мин — один из самых узнаваемых и богатых людей КНР, ряд крупных компаний заключил с ним рекламные контракты. В июле 2009 года Яо Мин стал владельцем китайского клуба «Шанхай Шаркс», за который он выступал на заре карьеры, в последнее время работает комментатором, а также занимается бизнесом и общественной деятельностью.
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