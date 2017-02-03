«Хьюстон» выведет из обращения номер китайца Яо Мина
МОСКВА, 3 фев —
Р-Спорт. «Хьюстон Рокетс» выведет из обращения 11-й номер, под которым выступал китайский центровой Яо Мин, сообщается в официальном аккаунте клуба НБА в Twitter.
Официальная церемония пройдет в пятницу во время матча регулярного чемпионата НБА, в котором «Хьюстон» примет «Чикаго Буллс».
Яо Мин был выбран «Хьюстоном» под общим первым номером на драфте-2002 и провел в составе техасцев девять сезонов (один сезон он полностью пропустил
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