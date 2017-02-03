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3 февраля 2017, 23:45 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Хьюстон» выведет из обращения номер китайца Яо Мина

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт. «Хьюстон Рокетс» выведет из обращения 11-й номер, под которым выступал китайский центровой Яо Мин, сообщается в официальном аккаунте клуба НБА в Twitter.

Официальная церемония пройдет в пятницу во время матча регулярного чемпионата НБА, в котором «Хьюстон» примет «Чикаго Буллс».

Яо Мин был выбран «Хьюстоном» под общим первым номером на драфте-2002 и провел в составе техасцев девять сезонов (один сезон он полностью пропустил из-за травмы), за которые восемь раз становился участником Матчей звезд и пять раз входил в символические сборные по итогам сезона. Китаец объявил о завершении карьеры в 2011 году, а в сентябре 2016 года он был включен в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита.
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