Ирвинг и Томпсон выступят на конкурсе трехочковых бросков на звездном уик-энде НБА
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Разыгрывающий «Кливленда» Кайри Ирвинг и защитник «Голден Стейт» Клэй Томпсон выступят в конкурсе трехочковых бросков, который пройдет в рамках звездного
уик-энда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
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Также участие в конкурсе примут защитник «Хьюстона» Эрик Гордон, разыгрывающий «Торонто» Кайл Лоури, разыгрывающий «Шарлотт» Кемба Уокер, защитник «Далласа» Уэсли Мэттьюз, защитник «Портленда» Си Джей Макколлум и защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Ник Янг. В прошлом году победителем состязания стал Томпсон.
В конкурсе бросков сверху заявлены форвард «Орландо» Аарон Гордон, центровой «Лос-Анджелес Клипперс» Деандре Джордан, форвард «Финикса» Деррик Джонс и форвард «Индианы» Гленн Робинсон.
В конкурсе мастерства будут участвовать форвард «Нью- Орлеана» Энтони Дэвис, центровой «Сакраменто» Демаркус Казинс, форвард «Юты» Гордон Хэйворд, разыгрывающий «Бостона» Айзея Томас, разыгрывающий «Вашингтона» Джон Уолл, защитник «Финикса» Девин Букер, форвард «Нью-Йорка» Кристапс Порзингис и центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид.
Конкурсы состоятся 18 февраля в Новом Орлеане. Днем позже пройдет Матч звезд НБА, в котором примут участие команды Западной и Восточной конференций.
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