Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28649540/
3 февраля 2017, 11:19 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Стефен Карри, Дюрэнт и Томас признаны лучшими игроками января в НБА

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт. Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» защитник Стефен Карри и форвард Кевин Дюрэнт, а также разыгрывающий «Бостон Селтикс» Айзея Томас признаны лучшими игроками января в Западной и Восточной конференциях НБА соответственно, сообщается на официальном сайте ассоциации.

«Голден Стэйт» в январе одержал 12 побед при двух поражениях. Средние показатели Карри за игру составляли 27,8 очка, 6,9 передачи и 4,5 подбора, Дюрэнта — 27,4 очка, 7,1 подбора, 4,6 передачи и 2,07 блок-шота.

«Бостон» в минувшем месяце выиграл 10 матчей и потерпел четыре поражения, а Томас стал самым результативным игроком НБА — в среднем за игру набирал 32,9 очка и делал 6,9 передачи (пятый показатель в турнире).

Номинантами на звание лучших игроков в январе также были: Пол Миллсэп («Атланта»), Никола Йокич («Денвер»), Джеймс Харден («Хьюстон»), Пол Джордж («Индиана»), Горан Драгич («Майами»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Эрик Бледсо и Девин Букер (оба — «Финикс»), Си Джей Макколум («Портленд»), Кавай Ленард («Сан-Антонио») и Кайл Лоури («Торонто»).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Ирвинг и Томпсон выступят на конкурсе трехочковых бросков на звездном уик-энде НБА

Ирвинг и Томпсон выступят на конкурсе трехочковых бросков на звездном уик-энде НБА

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Разыгрывающий «Кливленда» Кайри Ирвинг и защитник «Голден Стейт» Клэй Томпсон выступят в конкурсе трехочковых бросков, который пройдет в рамках звездного уик-энда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя