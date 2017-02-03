Стефен Карри, Дюрэнт и Томас признаны лучшими игроками января в НБА

«Голден Стэйт» в январе одержал 12 побед при двух поражениях. Средние показатели Карри за игру составляли 27,8 очка, 6,9 передачи и 4,5 подбора, Дюрэнта — 27,4 очка, 7,1 подбора, 4,6 передачи и 2,07 блок-шота.

«Бостон» в минувшем месяце выиграл 10 матчей и потерпел четыре поражения, а Томас стал самым результативным игроком НБА — в среднем за игру набирал 32,9 очка и делал 6,9 передачи (пятый показатель в турнире).

Номинантами на звание лучших игроков в январе также были: Пол Миллсэп («Атланта»), Никола Йокич («Денвер»), Джеймс Харден («Хьюстон»), Пол Джордж («Индиана»), Горан Драгич («Майами»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Эрик Бледсо и Девин Букер (оба — «Финикс»), Си Джей Макколум («Портленд»), Кавай Ленард («Сан-Антонио») и Кайл Лоури («Торонто»).