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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28648003/
3 февраля 2017, 9:01 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Мэджик Джонсон стал консультантом клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс»

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт. Бывший американский профессиональный баскетболист, пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон занял пост консультанта клуба, сообщается на официальном сайте команды.

В функции 57-летнего Джонсона в «Лейкерс» будут входить консультации владельцев по всем бизнес и баскетбольным вопросам, сотрудничество с тренерами, оценка игроков и помощь руководству с определением дальнейших вариантов развития клуба.

«Все знают мою любовь к “Лейкерс”. На протяжении ряда лет я обдумывал различные предложения, но моя преданность игре и Лос-Анджелесу предопределили мой первый и единственный выбор в пользу этого клуба, — заявил Джонсон. — Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вернуть “Лейкерс” на законное место одного из лучших клубов НБА».

Джонсон играл за «Лейкерс» в период с 1979 по 1991, а также в 1996 году. Всего в составе клуба он, выступая на позиции разыгрывающего защитника, провел 1096 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф. В 1996 году был включен в список 50 величайших игроков в истории НБА, а в 2002 году был принят в баскетбольный Зал славы.

В нынешнем сезоне НБА «Лейкерс» занимают предпоследнюю строчку в турнирной таблице Западной конференции, потерпев 35 поражений за 52 игры.
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