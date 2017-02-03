Мэджик Джонсон стал консультантом клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс»

В функции 57-летнего Джонсона в «Лейкерс» будут входить консультации владельцев по всем бизнес и баскетбольным вопросам, сотрудничество с тренерами, оценка игроков и помощь руководству с определением дальнейших вариантов развития клуба.

«Все знают мою любовь к “Лейкерс”. На протяжении ряда лет я обдумывал различные предложения, но моя преданность игре и Лос-Анджелесу предопределили мой первый и единственный выбор в пользу этого клуба, — заявил Джонсон. — Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вернуть “Лейкерс” на законное место одного из лучших клубов НБА».

Джонсон играл за «Лейкерс» в период с 1979 по 1991, а также в 1996 году. Всего в составе клуба он, выступая на позиции разыгрывающего защитника, провел 1096 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф. В 1996 году был включен в список 50 величайших игроков в истории НБА, а в 2002 году был принят в баскетбольный Зал славы.

В нынешнем сезоне НБА «Лейкерс» занимают предпоследнюю строчку в турнирной таблице Западной конференции, потерпев 35 поражений за 52 игры.