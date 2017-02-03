Мэджик Джонсон стал консультантом клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс»
МОСКВА, 3 фев —
Р-Спорт. Бывший американский профессиональный баскетболист, пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон занял пост консультанта клуба, сообщается на официальном сайте команды.
В функции 57-летнего Джонсона в «Лейкерс» будут входить консультации владельцев по всем бизнес и баскетбольным вопросам, сотрудничество с тренерами, оценка игроков и помощь руководству с определением дальнейших вариантов развития клуба.
«Все знают мою любовь к “Лейкерс”. На протяжении ряда лет я обдумывал различные предложения, но моя преданность игре и
Джонсон играл за «Лейкерс» в период с 1979 по 1991, а также в 1996 году. Всего в составе клуба он, выступая на позиции разыгрывающего защитника, провел 1096 матчей в регулярном чемпионате и
В нынешнем сезоне НБА «Лейкерс» занимают предпоследнюю строчку в турнирной таблице Западной конференции, потерпев 35 поражений за 52 игры.
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