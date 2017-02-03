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3 февраля 2017, 8:57 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Лейкерс» уступили «Вашингтону» в матче НБА, Мозгов очков не набрал

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» в гостях уступили «Вашингтону» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, прошедшая в четверг в столице США, завершилась победой хозяев паркета со счетом 116:108 (31:29, 27:15, 32:35, 26:29). Сразу три игрока в составе победителей сделали по дабл-даблу — Джон Уолл (33 очка + 11 передач), Марчин Гортат (21 очко + 14 подборов) и Маркифф Моррис (12 очков + 11 подборов).

У «Лейкерс» выделились Джордан Кларксон (20 очков), Д’Анджело Рассел (17 очков + 11 передач) и Тарик Блэк (13 очков + 11 подборов).

Российский легионер «Лос-Анджелеса» Тимофей Мозгов вышел в стартовой пятерке, провел на площадке 17 минут, совершил один бросок, который вышел неточным, сделал 1 передачу, 1 подбор и 2 блокшота.

Результаты других матчей:

«Хьюстон» — «Атланта» — 108:113,

«Сан-Антонио» — «Филадельфия» — 102:86.
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