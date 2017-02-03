«Лейкерс» уступили «Вашингтону» в матче НБА, Мозгов очков не набрал
МОСКВА, 3 фев —
Р-Спорт. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» в гостях уступили «Вашингтону» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в четверг в столице США, завершилась победой хозяев паркета со счетом 116:108 (31:29, 27:15, 32:35, 26:29). Сразу три игрока в составе победителей сделали по
У «Лейкерс» выделились Джордан Кларксон (20 очков), Д’Анджело Рассел (17 очков + 11 передач) и Тарик Блэк (13 очков + 11 подборов).
Российский легионер «Лос-Анджелеса» Тимофей Мозгов вышел в стартовой пятерке, провел на площадке 17 минут, совершил один бросок, который вышел неточным, сделал 1 передачу, 1 подбор и 2 блокшота.
Результаты других матчей:
«Хьюстон» — «Атланта» — 108:113,
«Сан-Антонио» — «Филадельфия» — 102:86.
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