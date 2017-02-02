Керр и Брукс признаны лучшими тренерами января в НБА

В Западной конференции лучшим признали главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра. В январе его подопечные провели 14 матчей и выиграли 12 из них. «Уорриорз» набирали в среднем 120,3 очка за матч и завершали игры со средней разницей очков «+14,1».



На Востоке лучшим стал главный тренер «Вашингтон Уизардс» Скотт Брукс. Его клуб провёл 16 игр и одержал в них 14 побед, поднявшись на четвёртое место в конференции. «Уизардс» также ни разу не проиграли на своей площадке, доведя победную домашнюю серию до 15 игр.