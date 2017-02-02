Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28635490/
2 февраля 2017, 10:48 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Голден Стэйт» победил «Шарлотт», Стефен Карри набрал 39 очков

МОСКВА, 2 фев — Р-Спорт. «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, прошедшая в среду в Окленде, завершилась со счетом 126:111 (41:21, 36:35, 31:27, 18:28) в пользу «Уорриорз». В составе «Голден Стэйт» выделялись Стефен Карри (39 очков, 8 передач и 5 подборов) и Клэй Томпсон (29 очков, 8 передач и 5 подборов). У «Шарлотт» 24 очка набрал Фрэнк Камински.

«Лос-Анджелес Клипперс» на выезде победил «Финикс Санз» — 124:114. «Чикаго Буллс» в гостях нанес поражение «Оклахома-Сити Тандер» — 128:100.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

«Кливленд» разгромил «Миннесоту», Джеймс и Ирвинг оформили дабл-даблы

«Кливленд» разгромил «Миннесоту», Джеймс и Ирвинг оформили дабл-даблы

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд» разгромил «Миннесоту» со счетом 125:97 в домашнем матче регулярного чемпионата, лидеры «Кливленда» Леброн Джеймс и Кайри Ирвинг оформили по дабл-даблу.
Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя