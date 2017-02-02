«Голден Стэйт» победил «Шарлотт», Стефен Карри набрал 39 очков

Встреча, прошедшая в среду в Окленде, завершилась со счетом 126:111 (41:21, 36:35, 31:27, 18:28) в пользу «Уорриорз». В составе «Голден Стэйт» выделялись Стефен Карри (39 очков, 8 передач и 5 подборов) и Клэй Томпсон (29 очков, 8 передач и 5 подборов). У «Шарлотт» 24 очка набрал Фрэнк Камински.

«Лос-Анджелес Клипперс» на выезде победил «Финикс Санз» — 124:114. «Чикаго Буллс» в гостях нанес поражение «Оклахома-Сити Тандер» — 128:100.