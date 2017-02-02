«Бостон» с помощью 44 очков Айзеи Томаса победил «Торонто»

Встреча, прошедшая в среду в Бостоне, завершилась со счетом 109:104 (28:30, 23:32, 26:23, 32:19) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал защитник «Селтикс» Айзея Томас, набравший 44 очка и сделавший 7 передач. У «Торонто» 32 очками отметился Кайл Лоури.

В других матчах дня зафиксированы следующие результаты:

«Кливленд» — «Миннесота» — 125:97,

«Орландо» — «Индиана» — 88:98,

«Бруклин» — «Нью-Йорк» — 90:95,

«Детройт» — «Нью-Орлеан» — 118:98,

«Майами» — «Атланта» — 116:93,

«Даллас» — «Филадельфия» — 113:95,

«Юта» — «Милуоки» — 104:88,

«Денвер» — «Мемфис» — 99:119.