«Кливленд» разгромил «Миннесоту», Джеймс и Ирвинг оформили дабл-даблы

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Самым результативным игроком матча стал Джеймс, набравший 27 очков, на его счету еще 12 передач и восемь подборов. Ирвинг набрал 14 очков и впервые в карьере отдал 14 результативных передач в одной встрече регулярного чемпионата.

В составе «Миннесоты» самым результативным стал Карл-Энтони Таунс, набравший 26 очков и сделавший 12 подборов.

«Кливленд» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 33-ю победу в 48 матчах. «Миннесота» идет на 10-й строчке на Западе, имея в активе 19 побед после 49 игр. В следующем матче 5 февраля «Кливленд» на выезде сыграет против «Нью-Йорка», днем ранее «Миннесота» также в гостях встретится с «Детройтом».

Результаты других матчей игрового дня:

«Орландо» — «Индиана» — 88:98;.

«Бостон» — «торонто» — 109:104;.

«Бруклин» — «Нью-Йорк» — 90:95;.

«Детройт» — «Нью-Орлеан» — 118:98;.

«Майами» — «Атланта» — 116:93;.

«Денвер» — «Мемфис» — 99:119.