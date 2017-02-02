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2 февраля 2017, 9:52 | Баскетбол: НБА | ТАСС

«Кливленд» разгромил «Миннесоту», Джеймс и Ирвинг оформили дабл-даблы

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд» разгромил «Миннесоту» со счетом 125:97 в домашнем матче регулярного чемпионата, лидеры «Кливленда» Леброн Джеймс и Кайри Ирвинг оформили по дабл-даблу.

Форвард Кливленда Леброн Джеймс стал самым результативным игроком встречи набрав 27 очков. Увеличить
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Самым результативным игроком матча стал Джеймс, набравший 27 очков, на его счету еще 12 передач и восемь подборов. Ирвинг набрал 14 очков и впервые в карьере отдал 14 результативных передач в одной встрече регулярного чемпионата.

В составе «Миннесоты» самым результативным стал Карл-Энтони Таунс, набравший 26 очков и сделавший 12 подборов.

«Кливленд» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 33-ю победу в 48 матчах. «Миннесота» идет на 10-й строчке на Западе, имея в активе 19 побед после 49 игр. В следующем матче 5 февраля «Кливленд» на выезде сыграет против «Нью-Йорка», днем ранее «Миннесота» также в гостях встретится с «Детройтом».

Результаты других матчей игрового дня:

«Орландо» — «Индиана» — 88:98;.

«Бостон» — «торонто» — 109:104;.

«Бруклин» — «Нью-Йорк» — 90:95;.

«Детройт» — «Нью-Орлеан» — 118:98;.

«Майами» — «Атланта» — 116:93;.

«Денвер» — «Мемфис» — 99:119.
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