«Сакраменто» не намерен обменивать Казинса в «Финикс»
Руководство «Сакраменто Кингз» не рассматривает возможности обмена центрового Демаркуса Казинса в «Финикс Санз».
Ранее появилась информация о переговорах команд, но в «Кингз» не собираются расставаться с Казинсом, тем более не получив взамен игрока
Информация о переговорах появилась в СМИ «Финикса», что позволяет предположить, что инициаторами обсуждения выступили «Санз». Возможно также, что переговоры велись с отдельным членом руководства «Сакраменто», а не с клубом в целом.
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