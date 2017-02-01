«Сакраменто» не намерен обменивать Казинса в «Финикс»

Ранее появилась информация о переговорах команд, но в «Кингз» не собираются расставаться с Казинсом, тем более не получив взамен игрока топ-класса, уверяет Sacramento Bee.



Информация о переговорах появилась в СМИ «Финикса», что позволяет предположить, что инициаторами обсуждения выступили «Санз». Возможно также, что переговоры велись с отдельным членом руководства «Сакраменто», а не с клубом в целом.