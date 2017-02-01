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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28630072/
1 февраля 2017, 18:54 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Сакраменто» не намерен обменивать Казинса в «Финикс»

Руководство «Сакраменто Кингз» не рассматривает возможности обмена центрового Демаркуса Казинса в «Финикс Санз».

Ранее появилась информация о переговорах команд, но в «Кингз» не собираются расставаться с Казинсом, тем более не получив взамен игрока топ-класса, уверяет Sacramento Bee.

Информация о переговорах появилась в СМИ «Финикса», что позволяет предположить, что инициаторами обсуждения выступили «Санз». Возможно также, что переговоры велись с отдельным членом руководства «Сакраменто», а не с клубом в целом.
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