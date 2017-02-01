У Дерека Фишера украли чемпионские перстни и вещи на $ 300 тысяч

По информации издания, грабители украли пять чемпионских перстней и другие украшения. Также воры вынесли ценностей на $ 300 тысяч. Бывший игрок на данный момент не давал никаких комментариев.



Полиция Лос-Анджелеса начала расследование, пока никто не задержан.



Фишер пять раз становился чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» — с 2000 по 2002 год и в 2009—2010-м. Игрок закончил карьеру в 2014 году.