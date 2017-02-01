У Дерека Фишера украли чемпионские перстни и вещи на $ 300 тысяч
Злоумышленники ограбили дом бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации Дерека Фишера, сообщает TMZ.
По информации издания, грабители украли пять чемпионских перстней и другие украшения. Также воры вынесли ценностей на $ 300 тысяч. Бывший игрок на данный момент не давал никаких комментариев.
Полиция
Фишер пять раз становился чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» — с 2000 по 2002 год и в 2009—2010-м. Игрок закончил карьеру в 2014 году.
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