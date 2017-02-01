Чемпион НБА признался, что употреблял марихуану прямо перед матчами

Он становился чемпионом НБА в 2003 году в составе «Спэрс». Напомним, ранее в курении марихуаны признавался легендарный Фил Джексон.

— Буду честен, вы могли видеть несколько матчей, перед которыми я курил. И это были прекрасные матчи, — сказал в эфире подкаста I Am Rapaport Джексон. — Да, бывало и такое, что я покурил, а уже через три минуты оказывался на скамейке. Мяч после трехочковых мог перелетать за щит. Тогда я говорил себе: «Тебе нужно успокоиться».