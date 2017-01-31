Джимми Батлер может перейти в «Бостон»
Один из лидеров «Чикаго Буллз» Джимми Батлер может перейти в «Бостон Стелтикс», сообщает Chicago Tribune.
По информации источника, руководители клубов могут возобновить переговоры об обмене атакующего защитника.
В июне 2016 «Бостон» и «Чикаго» уже вели переговоры об обмене Батлера на Джея Краудера, Маркуса Смарта и
Ранее Батлер подвергся критике со стороны одноклубников, которые упрекнули игрока в недостатке лидерских качеств.
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