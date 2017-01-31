Джимми Батлер может перейти в «Бостон»

По информации источника, руководители клубов могут возобновить переговоры об обмене атакующего защитника.



В июне 2016 «Бостон» и «Чикаго» уже вели переговоры об обмене Батлера на Джея Краудера, Маркуса Смарта и драфт-пики первого раунда 2017 и 2018 годов.



Ранее Батлер подвергся критике со стороны одноклубников, которые упрекнули игрока в недостатке лидерских качеств.