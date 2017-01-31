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31 января 2017, 18:27 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Джимми Батлер может перейти в «Бостон»

Один из лидеров «Чикаго Буллз» Джимми Батлер может перейти в «Бостон Стелтикс», сообщает Chicago Tribune.

По информации источника, руководители клубов могут возобновить переговоры об обмене атакующего защитника.

В июне 2016 «Бостон» и «Чикаго» уже вели переговоры об обмене Батлера на Джея Краудера, Маркуса Смарта и драфт-пики первого раунда 2017 и 2018 годов.

Ранее Батлер подвергся критике со стороны одноклубников, которые упрекнули игрока в недостатке лидерских качеств.
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