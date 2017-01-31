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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28612448/
31 января 2017, 14:26 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Кармело Энтони согласен перейти в «Бостон»

По информации журналиста Boston Globe Гари Уошбёрна, который ссылается на проверенные источники, форвард «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони согласен не использовать право вето, если руководство команды сумеет договориться с «Бостон Селтикс» о его обмене.

Сообщается, что главный тренер самого титулованного клуба в истории НБА Брэд Стивенс хотел бы поработать с Энтони, но генеральный менеджер Дэнни Эйндж собирается отвергнуть любое предложение «Нью-Йорка».

В текущем сезоне Кармело проводит на паркете по 33,9 минуты, собирая коллекцию из 23,1 очка, 6,2 подбора и 3,0 передачи в среднем за игру.
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