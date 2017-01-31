Айзея Томас: Сейчас «Бостон» не находится там, где хочет быть

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Мы больше старались. Думаю, это стало ключом к победе. Мы отлично действовали в защите. Мы должны продолжить играть так и в дальнейшем. Сейчас мы не находимся там, где хотим быть, но движемся в этом направлении», — приводит слова Томаса ESPN.



В игре с «Пистонс» Айзея провёл на паркете 37 минут, собрав коллекцию из 41 очка, 8 результативных передач и 2 перехватов.