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31 января 2017, 9:47 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Финикс» потерпел 4-е поражение подряд в чемпионате НБА, проиграв «Мемфису»

МОСКВА, 31 янв — Р-Спорт. Баскетболисты «Мемфиса» на выезде обыграли «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, прошедшая на площадке «Финикса», завершилась со счетом 115:96 (31:28, 28:20, 29:22, 27:26) в пользу «Мемфиса», в составе которого 38 очков набрал Майк Конли. У «Финикса» 22 очка на счету Девина Букера.

«Мемфис» 1 февраля на выезде встретится с «Денвером», а «Финикс», для которого это поражение стало четвертым подряд, в тот же день сыграет дома с «Лос-Анджелес Клиперс».
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