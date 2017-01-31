«Финикс» потерпел 4-е поражение подряд в чемпионате НБА, проиграв «Мемфису»

Встреча, прошедшая на площадке «Финикса», завершилась со счетом 115:96 (31:28, 28:20, 29:22, 27:26) в пользу «Мемфиса», в составе которого 38 очков набрал Майк Конли. У «Финикса» 22 очка на счету Девина Букера.

«Мемфис» 1 февраля на выезде встретится с «Денвером», а «Финикс», для которого это поражение стало четвертым подряд, в тот же день сыграет дома с «Лос-Анджелес Клиперс».