Баскетболисты «Кливленда» проиграли «Далласу» в матче НБА
МОСКВА, 31 янв —
Р-Спорт. Баскетболисты «Кливленда» на выезде проиграли «Далласу» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая на площадке «Далласа» в понедельник, завершилась со счетом 104:97 (26:29, 29:21, 26:20, 23:27) в пользу хозяев, у которых
Результаты других матчей понедельника:
«Филадельфия» — «Сакраменто» — 122:119;.
«Майами» — «Бруклин» — 104:96;.
«Бостон» — «Детройт» — 113:109;.
«Миннесота» — «Орландо» — 111:105.
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