Баскетболисты «Кливленда» проиграли «Далласу» в матче НБА

Встреча, прошедшая на площадке «Далласа» в понедельник, завершилась со счетом 104:97 (26:29, 29:21, 26:20, 23:27) в пользу хозяев, у которых дабл-дабл сделал Харрисон Барнс (24 очка, 11 подборов). У «Кливленда» 23 очка на счету Леброна Джеймса.

Результаты других матчей понедельника:

«Филадельфия» — «Сакраменто» — 122:119;.

«Майами» — «Бруклин» — 104:96;.

«Бостон» — «Детройт» — 113:109;.

«Миннесота» — «Орландо» — 111:105.