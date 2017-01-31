Уэйтерс и Казинс признаны лучшими игроками недели в НБА

В Западной конференции лучшим стал центровой «Сакраменто Кингз» Демаркус Казинс. За неделю «Кингз» провели четыре матча и выиграли три из них, в том числе у действующих чемпионов «Кливленд Кавальерс». Казинс в этих встречах набирал в среднем 27,7 очка, делал 14,7 подбора и 6,0 передачи.



На Востоке лучшим признали защитника «Майами Хит» Диона Уэйтерса. В четырёх матчах прошедшей недели он набирал в среднем 23,2 очка, совершал 5,0 передачи и 4,5 подбора, что помогло «Хит» одержать победы во всех играх.