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30 января 2017, 19:06 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Нью-Йорк» надеется задействовать «Бостон» в обмене Энтони

Руководство «Нью-Йорк Никс» хочет задействовать «Бостон Селтикс» в обмене форварда Кармело Энтони. «Селтикс» уже сообщили, что не заинтересованы в девятикратном участнике Матча звёзд, но «Никс» отправили своего агента на матч «Бостона» с «Милуоки Бакс».

Ранее сообщалось, что «Никс» и «Лос-Анджелес Клипперс» требуется третья сторона для заключения сделки по обмену Энтони. «Нью-Йорк» же интересуется несколькими игроками «Селтикс», сообщает Boston Globe.
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