Ст. Карри не помог «Голден Стэйт» в игре с «Портлендом» из-за желудочного гриппа
Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри был вынужден пропустить матч регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (113:111)
из-за желудочного гриппа.
Стоит отметить, что этот поединок стал для Карри первым, который он пропустил в нынешнем сезоне.
Участие Стивена в предстоящей игре с «Шарлотт Хорнетс», которая состоится 2 февраля, находится под вопросом.
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