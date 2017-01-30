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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28596081/
30 января 2017, 10:54 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Ст. Карри не помог «Голден Стэйт» в игре с «Портлендом» из-за желудочного гриппа

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри был вынужден пропустить матч регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (113:111) из-за желудочного гриппа.

Стоит отметить, что этот поединок стал для Карри первым, который он пропустил в нынешнем сезоне.

Участие Стивена в предстоящей игре с «Шарлотт Хорнетс», которая состоится 2 февраля, находится под вопросом.
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