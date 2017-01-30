«Голден Стэйт» на выезде обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА

Встреча, прошедшая в Портленде, завершилась победой гостей со счетом 113:111 (33:24, 20:26, 31:24, 29:37). В составе победителей на паркете выделялись Кевин Дюрэнт (33 очка, 10 подборов, 6 передач) и Клэй Томпсон (27 очков, 6 подборов, 2 передачи). У «Портленда» 28 очков набросал Си Джей Макколлум, а Мэйсон Пламли сделал дабл-дабл из 15 очков и 11 передач.

Результаты других матчей дня:

«Индиана Пэйсерс» — «Хьюстон Рокетс» — 120:101,

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Вашингтон Уизардз» — 94:107,

«Торонто Рэпторс» — «Орландо Мэджик» — 113:114,

«Сан-Антонио Спёрс» — «Даллас Мэверикс» — 101:105,

«Чикаго Буллс» — «Филадельфия Севенти Сиксерс» — 121:108.