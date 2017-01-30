Трипл-дабл Уэстбрука не спас «Оклахому» от поражения в матче НБА с «Кливлендом»

Встреча, прошедшая в воскресенье в Кливленде, завершилась со счетом 107:91 (21:24, 37:21, 22:20, 27:26) в пользу хозяев. Наибольший вклад в успех «Кавальерс» внесли Кайри Ирвинг, набравший 29 очков и сделавший 6 передач, и Леброн Джеймс, на счету которого 25 очков, 14 подборов и 8 передач. У «Тандер» 20 очков, 12 подборов и 10 передач набрал Рассел Уэстбрук, совершивший уже 24-й трипл-дабл в 47 матчах текущего сезона.

«Кливленд» следующий матч проведет 30 января в гостях с «Даллас Маверикс». «Оклахома», прервавшая серию из трех побед подряд, 31 января на выезде встретится с «Сан-Антонио Сперс».