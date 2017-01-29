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29 января 2017, 14:19 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Мэттьюз примет участие в конкурсе трёхочковых на Звёздном уик-энде НБА

Атакующий защитник «Даллас Маверикс» Уэсли Мэттьюз станет участником конкурса трёхочковых в рамках Звёздного уик-энда НБА, сообщил в своём микроблоге в социальной сети «Твиттер» обозреватель SB Nation Тим Кэто.

Мэттьюз уже принимал участие в таком состязании в 2015 году.

В текущем регулярном чемпионате Мэттьюз реализует 38,6% трёхочковых, выполняя по 7,5 броска из-за дуги в среднем за игру.

Ранее на конкурс трёхочковых был приглашён атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум.
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