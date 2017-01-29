Мэттьюз примет участие в конкурсе трёхочковых на Звёздном уик-энде НБА

Мэттьюз уже принимал участие в таком состязании в 2015 году.



В текущем регулярном чемпионате Мэттьюз реализует 38,6% трёхочковых, выполняя по 7,5 броска из-за дуги в среднем за игру.



Ранее на конкурс трёхочковых был приглашён атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум.