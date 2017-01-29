Уэйд: Мне уже 35, я не буду тренироваться каждый день из-за чьих-то слов
Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Дуэйн Уэйд ответил на высказывания разыгрывающего Рэджона Рондо, упрекнувшего его и Джимми Батлера в недостатке лидерских качеств.
«Я бы мог принять слова Рондо на свой счёт, но что это даст? Я должен прийти и подраться с Рэджоном, поскольку он считает, что ветераны должны тренироваться каждый день? Мне уже 35 лет, и я не буду тренироваться каждый день. Думаю, это очевидно. У каждого свои правила. У Рондо были одни партнёры в “Бостоне”, у меня — другие», — цитирует Уэйда ESPN.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter