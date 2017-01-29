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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28588510/
29 января 2017, 10:15 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Стивен Карри вышел на первое место по количеству четвертей с 25 очками за 15 лет

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри, набрав 25 очков в третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс», довёл общее количество периодов с такой результативностью за карьеру до пяти.

Таким образом, он вышел на первое место в лиге по этому показателю за последние 15 лет. В активе бывшего атакующего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта четыре такие четверти за этот период, у партнёра Карри по «Голден Стэйт» атакующего защитника Клэя Томпсона — три.
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